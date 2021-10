Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger down. I social di Mark Zuckemberg sono fermi, cosa sta succendo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da diversi minuti i social più importanti: Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger sono bloccati. Una notizia che ha scatenato panico e proteste sugli unici social network rimasti in piedi. Molti utenti si stanno chiedendo che cosa stia succendo e quanto durerà il blocco. Non tira una buona aria per Mark Zuckenberg che nelle ultime settimane sta affrontando una delle crisi più gravi che ha colpito la sua azienda. Frances Haugen, ex manager, ha denunciato la società. Tutti i social sono in down Tutto è iniziato intorno alle 17.30 di lunedì 4 ottobre, in Italia si è registrato uno dei crolli più importanti dei social network più usati nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da diversi minuti ipiù importanti:bloccati. Una notizia che ha scatenato panico e proteste sugli unicinetwork rimasti in piedi. Molti utenti si stanno chiedendo chestiae quanto durerà il blocco. Non tira una buona aria perZuckenberg che nelle ultime settimane sta affrontando una delle crisi più gravi che ha colpito la sua azienda. Frances Haugen, ex manager, ha denunciato la società. Tutti iinTutto è iniziato intorno alle 17.30 di lunedì 4 ottobre, in Italia si è registrato uno dei crolli più importanti deinetwork più usati nel ...

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - alxzayn : RT @spnlnv: oggi oltre a me, ci sono anche Instagram, whatsapp e facebook in down LOL #whatsappdown #instagramdown - tzvip61 : RT @TgLa7: #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa -