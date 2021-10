WhatsApp, Facebook e Instagram bloccati in tutto il mondo (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp e WhatsApp Web bloccati in Europa. L’applicazione di messaggistica è momentaneamente inaccessibile per tutti. Non è possibile accedere anche a Facebook e Instagram. WhatsApp è di nuovo in tilt. Milioni di persone nel panico dalle 17:00 di questo pomeriggio: gli utenti di WhatsApp in queste ore stanno avendo difficoltà ad inviare messaggi, immagini e Leggi su 2anews (Di lunedì 4 ottobre 2021)Webin Europa. L’applicazione di messaggistica è momentaneamente inaccessibile per tutti. Non è possibile accedere anche aè di nuovo in tilt. Milioni di persone nel panico dalle 17:00 di questo pomeriggio: gli utenti diin queste ore stanno avendo difficoltà ad inviare messaggi, immagini e

StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - angelomangiante : Non ho un profilo Instagram. Non ho un profilo Facebook. Di WhatsApp si può fare a meno per una sera, specie dell… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - Roberto80987449 : @CINZIA50573737 Non solo WhatsApp ma anche Messenger e Facebook - adriathereject : RT @mari_ali92: Io che ricarico Instagram, Facebook e Whatsapp ogni 3 secondi per vedere se si è ripristinato qualcosa #instagramdown #face… -