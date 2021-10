Uomini e Donne anticipazioni | Tina esagera con Gemma?

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Continuano ad essere registrate le nuove puntate die vista la presenza del pubblico in studio siamo già in grado di rivelarvi cosa succederà nel programma condotto da Maria De Filippi: come sempre a tenere banco saranno i litigi trache, però, stavolta potrebbero sfociare in uno scontro davvero eccessivo. Secondo ledelle nuove puntate diCipollari eGalgani saranno dimuovo le protagonista di, sempre a accusa dei numerosi scontri che le vedranno al centro della scena. Sembra però che stavolta la Galgani esagererà davvero con la sua “rivale”, arrivando a tirare un secchio di acqua in faccia. Come la prenderà la ...