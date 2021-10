Tokyo Game Show 2021: dettagli e data di lancio di Final Fantasy VII The First Soldier (Di lunedì 4 ottobre 2021) Romura ed Ichikawa al Tokyo Game Show 2021 rivelano dettagli e possibile data di lancio del nuovo battle royale basato su Final Fantasy VII, chiamato The First Soldier In una speciale diretta streaming dal Tokyo Game Show 2021 di domenica, i producer Nomura e Ichikawa hanno parlato di Final Fantasy VII: The First Soldier, discutendo anche sul possibile periodo in cui avverrà la data di lancio del gioco prodotto da Square Enix. Annunciato a febbraio, in occasione dello State of Play di PS5, il gioco ha tenuto una closed-beta questa ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 ottobre 2021) Romura ed Ichikawa alrivelanoe possibiledidel nuovo battle royale basato suVII, chiamato TheIn una speciale diretta streaming daldi domenica, i producer Nomura e Ichikawa hanno parlato diVII: The, discutendo anche sul possibile periodo in cui avverrà ladidel gioco prodotto da Square Enix. Annunciato a febbraio, in occasione dello State of Play di PS5, il gioco ha tenuto una closed-beta questa ...

