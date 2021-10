Stefano De Martino compie 32 anni e Emma Marrone …

Leggi su cityroma

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Delo abbiamo conosciuto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi ormai tanti, come ballerino. In tutti questisi è fatto però parecchio notare ed è stato anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale piuttosto turbolenta.De, la sua vita sentimentale piuttosto turbolenta Sappiamo infatti che è si è sposato con una delle showgirl più importanti del nostro paese ovvero Belen Rodriguez. La loro storia d’amore ha fatto letteralmente sognare ed emozionare molti fan e proprio per questo motivo quando poi la loro storia è finita, in molti sono rimasti piuttosto male. Adesso, però siache Belen hanno totalmente cambiato vita anche se riguardo la vita sentimentale di...