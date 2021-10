Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su un algoritmo messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute ( Esistono strumenti – si legge nell'articolo - che permettono di calcolare il rischio per la Salute di cuore e arterie conoscendo il livello di alcuni fattori di rischio. Un sistema di calcolo è disponibile nel sito della Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia). Il calcolo è basato su un algoritmo studiato dall'Iss per stimare la probabilità di andare incontro a un primo evento cardiovascolare maggiore nei 10 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su unmesso a punto dall'Istituto Superiore di Sanità. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la( Esistono strumenti – si legge nell'articolo - che permettono diilper ladi cuore e arterie conoscendo il livello di alcuni fattori di. Un sistema di calcolo è disponibile nel sito della Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia). Il calcolo è basato su unstudiato dall'Iss per stimare la probabilità di andare incontro a un primo eventomaggiore nei 10 anni ...

