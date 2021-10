(Di lunedì 4 ottobre 2021), appoggiato da Lista Civica Obiettivo Comune è statodel Comune dicon 1333 voti, pari al 85,28 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti: – Roberto Bernava (Lista 33083), con il 14,72 per cento dei voti (230)

Advertising

udine20 : Renato Santin Confermato Sindaco di Chions - - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Renato Santin, appoggiato da Lista Civica Obiettivo Comune è stato confermato sindaco del Comune di… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Santin

Triesteprima.it

In provincia di Pordenone si vota a Castelnovo nel Friuli " gli sfidanti sono Juri Del Toso e Annamaria Tonelli - , a Chions , dove di fronte si troverannoe Roberto Bernava, a Erto e ..."Lo scorso maggio, al mio riavvicinamento a Fdi, con Meloni informata e concorde, un noto vignettista di destra,, dedicò persino questa vignetta", scrive il barone nero. Ma Meloni è ...carlo fidanza chiara valcepina roberto jonghi lavarini 1 - FRATELLI D’ITALIA E LA “LOBBY NERA”: IL BARONE LAVARINI SMENTISCE GIORGIA MELON Nello Trocchia per “Domani” Tra citazioni di Gabriele D’Annun ...CHIONS Il sindaco Renato Santin si è fatto portavoce dei cittadini e ha scritto al direttore generale Asfo, Joseph Pollimeni, e al direttore del Distretto del Sile, Angela Di Lorenzo, per portare ...