Petrolio | Wti vola ai massimi da 2014 | Brent a 80 dollari

Ilvola a New York. Le quotazioni delschizzano a 76,99 dollari al barile, ai massimi dal 2014. Vola anche il Brent che sale a 80 dollari al barile. Sempre nella giornata di oggi L'Opec+ si ...In cima al listino principale tutti i principali petroliferi, come Eni , Tenaris e Saipem in scia alla corsa del greggioche si muove ormai sui massimi dal 2014. NEWSLETTER MARKET MOVER La guida ...Il petrolio vola a New York. Le quotazioni del Wti schizzano a 76,99 dollari al barile, ai massimi dal 2014. Vola anche il Brent che sale a 80 dollari al barile. Sempre nella giornata di oggi L'Opec+ ...L'Opec+ ha trovato l'accordo per un aumento graduale della produzione di greggio di 400.000 barili al giorno per novembre, come stabilito lo ...