Gigliuolo Piepoli | Le periferie non sono andate a votare Strappo con il centro va ricucito

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Più che una vittoria del Pd, è una vittoria della coalizione”. Il sondaggista Livio Gigliuto, Vicepresidente dell’Istituto, commenta così con Huffpost i risultati delle elezioni amministrative. Le urnestate chiuse alle 15 di oggi e, per il momento, oltre alla vittoria delsinistra, tre elementi sembrano chiari: l’affluenza in calo, soprattutto nelle, ildestra in difficoltà sui territori, i 5 stelle che da soli non tengono più. L’astensionismo, ci dice Gigliuto, deve preoccupare ma non più di tanto: “Non è stata una debacle”. La differenza di affluenza trae periferia, invece, deve allarmare. Tutti, partiti e cittadini, nessuno escluso. Mentre proseguono gli scrutini, possiamo registrare una vittoria delsinistra e ...