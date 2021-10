Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa: "In settimana si arriverà a 80% vaccinati" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Francesco Paolo Figliuolo è tornato negli studi di Che tempo che fa per fare un bilancio della situazione dei vaccini in Italia. Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa ha parlato della situazione dei vaccini in Italia: il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ospite della prima puntata della nuova stagione del programma di Fabrizio Fazio su Rai3, ha dichiarato che questa settimana arriveremo all'80% dei vaccinati Francesco Paolo Figliuolo torna negli studi di Che tempo che fa dopo sette mesi, è tempo di tirare un bilancio del suo operato come Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 "presentai qua il piano ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)è tornato negli studi di Cheche fa per fare un bilancio della situazione dei vaccini in Italia.a Cheche fa ha parlato della situazione dei vaccini in Italia: il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ospite della prima puntata della nuova stagione del programma di Fabrizio Fazio su Rai3, ha dichiarato che questaarriveremo all'80% deitorna negli studi di Cheche fa dopo sette mesi, èdi tirare un bilancio del suo operato come Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 "presentai qua il piano ...

