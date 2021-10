Advertising

viaggiareonthe1 : Fleet management - Frenata verde, tempi lunghi per la svolta -

Ultime Notizie dalla rete : Fleet management

PMI.it

...transform their business underpins Epicor's mission to differentiate itself from theof one - ...Deep insight and integration with manufacturer and supplier systems Robust inventory...ITA will also introduce the use of Sustainable Aviation Fuels on its Airbus. The choice of a single supplier allows to overcome the limitations on flexibility in crewand obtain ...C'è attenzione nelle aziende italiane sull'elettrificazione delle flotte, ma la maggioranza ha assunto un comportamento attendista, secondo quanto dice un sondaggio di Gr Advisory ...Al Fleet Motor Day 2021 le Case, i noleggiatori, le aziende di servizi e i Fleet Manager si sono confrontati sulla trasformazione in atto.