Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano. Disagi per milioni di utenti. (Di lunedì 4 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare dalle 17,30 circa (ora italiana) in tutto il mondo. I social network Facebook e Instagram e il sistema di messaggistica WhatsApp, che sono tutti di proprietà di un’unica società, ovvero di Facebook, non stanno funzionando a molti utenti in diversi paesi del mondo. #Facebookdown, #Instagramdown e #WhatsAppdown tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 4 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorhanno smesso di funzionare dalle 17,30 circa (ora italiana) in tutto il mondo. I social networke il sistema di messaggistica, che sono tutti di proprietà di un’unica società, ovvero di, non stanno funzionando a moltiin diversi paesi del mondo. #down, #down e #down tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ...

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - doctor_JONS : Migliaia di tweet, in una manciata di secondi, sul malfunzionamento di Whatsapp, Instagram e Facebook. Questa imma… - Vito_Cappelli : RT @CiroPriello: Retwitta se anche tu passi su Twitter per avere conferma che Facebook, Instagram e whatsapp sono down. #facebookdown #ins… -