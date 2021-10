Facebook down: problemi segnalati anche per WhatsApp e Instagram (Di lunedì 4 ottobre 2021) Perché Facebook non funziona? Il social è completamente saltato e insieme a lui anche WhatsApp e Instagram. Ecco le cause del disagio. Facebook, profilo (AdobeStoc)Quello che sta accadendo in questi minuti è davvero clamoroso. Facebook infatti è completamente saltato. Qualunque pagina in questo momento è diventata inaccessibile e non si riesce più ad entrare nel social. A campeggiare sullo schermo completamente grigio c’è una scritta: “Sorry, something went wrong. We’reworking on it and we’ll get it fixed ad soon as we can”. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Perchénon funziona? Il social è completamente saltato e insieme a lui. Ecco le cause del disagio., profilo (AdobeStoc)Quello che sta accadendo in questi minuti è davvero clamoroso.infatti è completamente saltato. Qualunque pagina in questo momento è diventata inaccessibile e non si riesce più ad entrare nel social. A campeggiare sullo schermo completamente grigio c’è una scritta: “Sorry, something went wrong. We’reworking on it and we’ll get it fixed ad soon as we can”. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

