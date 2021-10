Entech | debutto senza scossoni sull’Euronext Growth di Parigi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di conversione e accumulo di energia rinnovabile, sta registrando ungrossi movimenti sulla Borsa di. Il titolo scambia in frazionale rialzo rispetto al prezzo di riferimento di 6,95 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 100,7 milioni di euro. La società ha raccolto 25,3 milioni di euro nell’IPO che l’ha portata su Euronext, nella quale sono state sottoscritte 3.165.468 azioni (esclusa l’opzione di over-allotment). Questa cifra potrebbe raggiungere i 29,1 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment. La domanda complessiva è stata di 6.902.858 titoli, pari a 2,2 volte l’offerta ...