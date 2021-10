Coronavirus | i dati – 1 612 casi con 122mila tamponi | tasso di positività all’1 | 3% Tornano a salire i ricoveri Altre 37 vittime

Advertising

simcopter : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 1.612 casi e 37 vittime, tasso di positività all’1,32% - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 1.612 casi e 37 vittime, tasso di positività all’1,32%… - zazoomblog : Coronavirus i dati – 1.612 casi con 122mila tamponi: tasso di positività all’13%. Tornano a salire i ricoveri. Altr… - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 4 ottobre - Italia_Notizie : Coronavirus, i dati – 1.612 nuovi casi con 122mila tamponi: il tasso di positività sale all’1,3%. Altre 37 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

***Iscriviti alla Newsletter SpecialeMa la terza dose è possibile per tutti, in realtà. Quindi,alla mano, il comitato Ema conclude che per tutti i maggiorenni d'Europa "possono ...... secondo idel ministero della Salute, su 122.214 tamponi, per un tasso di positività pari all'... Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi ...Diminuiscono nettamente, come di consueto durante le rilevazioni del weekend, i nuovi positivi in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, ...Un caso a Piancastagnaio e uno a San Quirico d’Orcia. Sono 42 (cifra non definitiva) le persone complessivamente positive al Sars-Cov2 nelle due Unioni dei Comuni Amiatine. 28 i nuovi casi di positivi ...