Caravaggio | danneggia 6 auto con una spranga | arrestato

(Di lunedì 4 ottobre 2021). Nella nottata di domenica i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto il cittadino albanese, 23enne, domiciliato in paese, irregolare sul territorio nazionale, resosire delmento di seivetture parcheggiate lungo la via Verdi di. I militari sono stati allertati da un residente che ha dapprima segnalato al 112 dei forti rumori di vetri che si infrangevano provenienti dalla via e poi, sceso in strada, la presenza di un uomo intento are le vetture in sosta con unain ferro. Intervenuti sul posto con due equipaggi dipendenti dalla Stazione di Fara Gera d’Adda e della Sezione Radiomobile, i carabinieri hanno rintracciato l’re mentre si allontanava in direzione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Caravaggio danneggia

BergamoNews.it

Il fatto è accaduto in via a Trieste. Sul posto una Volante, intervenuta a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112. Il fatto è accaduto in via. Sul posto una Volante, intervenuta a seguito di alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112. Una volta ... Armato di spranga danneggia sei auto in sosta in via Verdi a Caravaggio. Il 23enne albanese, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri.