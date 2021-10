Calenda deluso, per il ballottaggio aspetta le mosse di Gualtieri (Di lunedì 4 ottobre 2021) Di rinvio in rinvio, la delusione piomba nel comitato di Carlo Calenda, che aspirava ad arrivare al ballottaggio come sindaco di Roma ma soprattutto a prendere un voto in più di Virginia Raggi. Alle 16.30 era previsto il primo punto stampa. L’ex Pd Matteo Richetti, ora prima fila di Azione, arriva in bicicletta su viale Trastevere pronto per dichiarare di fronte alle telecamere. Ma è costretto a fermarsi. La prima proiezione, quando tuttavia è stato scrutinato solo il 4% dei seggi, dà il dem Roberto Gualtieri e i 5Stelle insieme al secondo posto. Il quadro non è affatto chiaro, Richetti si infila in ascensore, va al primo piano e lì resterà per oltre tre ore in stretto contatto telefonico con Calenda, che invece si trova negli uffici del partito. Inizia un altro balletto su quando parlerà il candidato sindaco: “Tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Di rinvio in rinvio, la delusione piomba nel comitato di Carlo, che aspirava ad arrivare alcome sindaco di Roma ma soprattutto a prendere un voto in più di Virginia Raggi. Alle 16.30 era previsto il primo punto stampa. L’ex Pd Matteo Richetti, ora prima fila di Azione, arriva in bicicletta su viale Trastevere pronto per dichiarare di fronte alle telecamere. Ma è costretto a fermarsi. La prima proiezione, quando tuttavia è stato scrutinato solo il 4% dei seggi, dà il dem Robertoe i 5Stelle insieme al secondo posto. Il quadro non è affatto chiaro, Richetti si infila in ascensore, va al primo piano e lì resterà per oltre tre ore in stretto contatto telefonico con, che invece si trova negli uffici del partito. Inizia un altro balletto su quando parlerà il candidato sindaco: “Tra ...

HuffPostItalia : Calenda deluso, per il ballottaggio aspetta le mosse di Gualtieri - rik_musmeci : Il dato eclatante è uno solo . La % . Spero che tutti capiscano la situazione. Perché avete DELUSO, tutti, metà del… - Socialmenteesc : RT @mpiacenonaver1: Onore a Calenda che si è presentato, nonostante deluso e rammaricato davanti alle telecamere come un gattino bagnato...… - OscarMa40112329 : RT @latwittipe: Come immaginavo giorni fa, conoscendomi, la soddisfazione dell’io l’avevo detto non è abbastanza grande da compensare il di… - saggiadecisione : #Calenda visibilmente deluso. Ci credeva parecchio. Il mondo reale però non è Twitter. #elezioniamministrative2021 -