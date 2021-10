Atp Finals, corsa a quattro per gli ultimi due posti: c’è anche Sinner (Di lunedì 4 ottobre 2021) Restano ancora due posti disponibili per le Atp Finals. In corsa ci sono ancora quattro giocatori, tra cui anche Jannik Sinner Con il bis al torneo di Sofia, Jannik Sinner si è aggiudicato il 4° titolo della sua giovanissima carriera, il 3° in stagione dopo quelli di Melbourne ad inizio anno e di Washington ad agosto. Risultati che, oltre a valergli la posizione n.14 in classifica, gli consentono di restare in corsa per un posto alle prossime Atp Finals di Torino. Quando manca poco più di un mese al “torneo dei maestri”, la situazione è questa: quattro giocatori, ovvero Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev sono già qualificati. Per due di questi, Rublev e Berrettini, la qualificazione è solo una formalità. ... Leggi su zon (Di lunedì 4 ottobre 2021) Restano ancora duedisponibili per le Atp. Inci sono ancoragiocatori, tra cuiJannikCon il bis al torneo di Sofia, Janniksi è aggiudicato il 4° titolo della sua giovanissima carriera, il 3° in stagione dopo quelli di Melbourne ad inizio anno e di Washington ad agosto. Risultati che, oltre a valergli la posizione n.14 in classifica, gli consentono di restare inper un posto alle prossime Atpdi Torino. Quando manca poco più di un mese al “torneo dei maestri”, la situazione è questa:giocatori, ovvero Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev sono già qualificati. Per due di questi, Rublev e Berrettini, la qualificazione è solo una formalità. ...

