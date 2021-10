Amministrative | Molinari | ' tracollo M5S non centrodestra'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nessun risultato disastroso del, si parla di 5 metropoli dove ilnon governava. Unc'è stato ma è del M5S, non del. Ilrisulta competitivo in due città dove non lo era, dopodiché avremmo potuto fare meglio a Napoli, Milano, Bologna, ma non accettiamo nemmeno la ricostruzione di unallo sbando". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo, intervenendo a Porta a Porta su Rai1.

Milano, Bologna e Napoli subito al centrosinistra. Le ragioni di un risultato netto al primo ...
Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nessun risultato disastroso del centrodestra, si parla di 5 metropoli dove il centrodestra non governava. Un tracollo c'è stato ma è del M5S, non del centrodestra.
Urne chiuse in provincia di Pavia per le elezioni amministrative. Si è votato domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15).