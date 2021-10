Amministrative 2021, incognita ballottaggi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle elezioni Amministrative 2021 la coalizione funziona, in squadra col Pd e gli altri protagonisti dell’alleanza progressista si vince. Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli ne sono la prova. In una giornata che molti descrivono come una ‘Caporetto’ per il M5S – con la perdita di Torino, mentre a Roma il ballottaggio sembra sfuggire di mano – l’unica certezza che filtra dai vertici del Movimento è che la squadra, quando si muove insieme, centra il risultato. Senza passare dai ballottaggi. Ma è proprio sulle sfide al voto da qui a due settimane che rischia di franare il Movimento 5 Stelle. Perché se è vero che Conte ha detto a caldo che i voti dei cittadini “non sono pacchi postali” da spostare da un candidato all’altro, è pur vero che all’ex premier piacerebbe puntellare la coalizione, appoggiando i candidati dem al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle elezionila coalizione funziona, in squadra col Pd e gli altri protagonisti dell’alleanza progressista si vince. Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli ne sono la prova. In una giornata che molti descrivono come una ‘Caporetto’ per il M5S – con la perdita di Torino, mentre a Roma ilo sembra sfuggire di mano – l’unica certezza che filtra dai vertici del Movimento è che la squadra, quando si muove insieme, centra il risultato. Senza passare dai. Ma è proprio sulle sfide al voto da qui a due settimane che rischia di franare il Movimento 5 Stelle. Perché se è vero che Conte ha detto a caldo che i voti dei cittadini “non sono pacchi postali” da spostare da un candidato all’altro, è pur vero che all’ex premier piacerebbe puntellare la coalizione, appoggiando i candidati dem al ...

