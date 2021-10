Aereo caduto a Milano | il pilota | «Sto deviando | chiedo il rientro» Il giallo degli ultimi 3 minuti

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non si sono mai spente le lampade fotoelettriche, a, sul luogo dello schianto dell?da turismo che ieri, dopo il decollo da Linate, è precipitato su una palazzina in...

SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - SkyTG24 : Milano, #aereo da turismo si schianta a San Donato: morte le 8 persone a bordo. DIRETTA - Agenzia_Ansa : L'aereo precipitato nel milanese è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio… - cpggtp : RT @Corriere: Filippo Nascimbene, Claire e il piccolo Raphael: la famiglia milanese morta dopo il bat... - italiaserait : Aereo caduto a Milano, due inchieste: si lavora su video e scatola nera -

Aereo caduto

Gli ultimi vigili del fuoco sono tornati alle 7, sul posto rimangono invece la Polizia Scientifica per i rilievi e la Polizia Locale per impedire l'accesso alle aree coinvolte dall'incidente,...precipita a San Donato Milanese, gli ultimi istanti di vita delle vittime Attorno alle 13 di ieri mattina unprivato èa San Donato Milanese , non molto lontano dal capolinea della ...Gli uomini della sala radar si sono accorti che, pochi minuti dopo la partenza da Linate, il Pilatus precipitato ieri, causando 8 morti, stava virando verso ...Milano, 4 ott. Sono due le inchieste aperte sull'incidente aereo di ieri, alle porte di Milano, in cui hanno perso la vita otto persone, tra cui un neonato, che ...