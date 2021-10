Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni del match (Di domenica 3 ottobre 2021) Sarà compito di Caputo e Quagliarella contro l’Udinese riportare goal alla Sampdoria dopo le recenti due sconfitte. Nessun dubbio per D’aversa Per la settima giornata del campionato di Serie A la Sampdoria ospita l’Udinese. La formazione di D’Aversa nelle ultime due giornate ha perso per 4-0 a Napoli e per 3-2 contro la Juventus. Non è migliore il cammino dei friulani, che vengono dalle sconfitte contro Roma e Fiorentina. QUI Sampdoria D’Aversa schiera il solito 4-4-2 con Audero tra i pali e Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa. Sugli esterni di centrocampo scorrazzeranno Candreva e Damsgaard, mentre nel mezzo ci saranno Ekdal (in ballottaggio con Adrien Silva) e Thorsby. In avanti spazio alla coppia i4 Quagliarella-Caputo. Non convocati Gabbiadini, Ihattaren, Verre e Rolando ... Leggi su zon (Di domenica 3 ottobre 2021) Sarà compito di Caputo e Quagliarella contro l’riportare goal alladopo le recenti due sconfitte. Nessun dubbio per D’aversa Per la settima giornata del campionato di Serie A laospita l’. La formazione di D’Aversa nelle ultime due giornate ha perso per 4-0 a Napoli e per 3-2 contro la Juventus. Non è migliore il cammino dei friulani, che vengono dalle sconfitte contro Roma e Fiorentina. QUID’Aversa schiera il solito 4-4-2 con Audero tra i pali e Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa. Sugli esterni di centrocampo scorrazzeranno Candreva e Damsgaard, mentre nel mezzo ci saranno Ekdal (in ballottaggio con Adrien Silva) e Thorsby. In avanti spazio alla coppia i4 Quagliarella-Caputo. Non convocati Gabbiadini, Ihattaren, Verre e Rolando ...

