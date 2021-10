NASCAR | la pioggia modifica il programma Appuntamento a domani alle 19 00

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) LaCup Series non è scesa in pista questa sera a Talladega. La seconda prova del ‘Round of 12? è stata ufficialmente spostata in seguito allanon ha permesso il regolare svolgimento dell’evento. Gli organizzatori hanno provato in tutti i modi a gareggiare approfittando di una piccola fase favorevole, una missione non riuscita. Il maltempo è tornato protagonista nella seconda parte del famoso impianto che sorge nello Stato dell’Alabama costringendo il gruppo a tornare in pit road. La gara si svolgeràsera, lunedì 4 ottobre,19.00. Lanon ha voluto prendersi rischi visti i problemi di luce che anche ieri sono stati riscontrati. Ricordiamo che il Talladega Superspeedway non è dotato di illuminazione artificiale e che sul bagnato, per ragioni di sicurezza, non è possibile ...