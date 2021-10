LIVE – Ciclismo, Parigi-Roubaix 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 3 ottobre 2021) La DIRETTA scritta della Parigi-Roubaix 2021, l’Inferno del Nord torna dopo due anni e mezzo di assenza e lo fa in grande stile con un’edizione autunnale che promette spettacolo. Van Aert e Van der Poel gli uomini più attesi, ma il pronostico è apertissimo e anche l’Italia vuol provare a giocarsi le sue carte con Moscon, Trentin e Colbrelli. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, senza farvi perdere nulla con aggiornamenti LIVE, classifiche, pagelle e tanto altro ancora. Segui il LIVE a partire dalle 11:00 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 11:36 – Theuns e Kanter resistono in testa, ci prova anche Robeet. Trentin torna col gruppone 11:30 – Primo attacco in ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Lascritta della, l’Inferno del Nord torna dopo due anni e mezzo di assenza e lo fa in grande stile con un’edizione autunnale che promette spettacolo. Van Aert e Van der Poel gli uomini più attesi, ma il pronostico è apertissimo e anche l’Italia vuol provare a giocarsi le sue carte con Moscon, Trentin e Colbrelli. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, senza farvi perdere nulla con, classifiche, pagelle e tanto altro ancora. Segui ila partire dalle 11:00 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA LA11:36 – Theuns e Kanter resistono in testa, ci prova anche Robeet. Trentin torna col gruppone 11:30 – Primo attacco in ...

