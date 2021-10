Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu per il modo in cui parla: “Non lo capisco” (ma lui è al suo fianco) – VIDEO (Di domenica 3 ottobre 2021) Con il passare dei giorni Nicola Pisu si sta scoprendo sempre di più. Seppur nella sua timidezza è riuscito a farsi coinvolgere nel gruppo da alcuni dei Vipponi, tra cui Alex Belli e Soleil Sorge. Katia Ricciarelli, di contro, in maniera forse un po’ troppo indelicata nelle passate ore lo ha deriso per il modo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 ottobre 2021) Con il passare dei giornisi sta scoprendo sempre di più. Seppur nella sua timidezza è riuscito a farsi coinvolgere nel gruppo da alcuni dei Vipponi, tra cui Alex Belli e Soleil Sorge., di contro, in maniera forse un po’ troppo indelicata nelle passate ore lo ha deriso per il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

DomyScandale : RT @badgalvale: raga vorrei due secondi di attenzione per farvi notare un enorme plot twist di stasera: Cipriani inesistente e Katia Riccia… - blogtivvu : Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu per il modo in cui parla: “Non lo capisco” (ma lui è al suo fianco) – VIDEO… - diorsunset_ : mi sento male, ho aperto un video di katia ricciarelli che cantava e si è spaventato il gatto - ElenoirL7 : RT @creeestina: Katia Ricciarelli sta passando un sabato sera più avventuroso del mio chiedetemi come sto #gfvip - ambra_rajta : RT @namelessniic: Katia Ricciarelli e Giucas Casella living their best life a 70 anni il sabato sera e io a casa in pigiama a guardare loro… -