I 40 anni di Zlatan Ibrahimovic (Di domenica 3 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic e' nato a Malmoe, in Svezia, il 3 ottobre 1981. Soprannominato Ibracadabra, e' uno dei calciatori piu forti e completi della sua generazione. In carriera si e' aggiudicato 31 trofei ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021)e' nato a Malmoe, in Svezia, il 3 ottobre 1981. Soprannominato Ibracadabra, e' uno dei calciatori piu forti e completi della sua generazione. In carriera si e' aggiudicato 31 trofei ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di ven… - SkyTG24 : 'Sono come il vino, più invecchio e più divento buono' parole sue e non possiamo che essere d'accordo. Il fuoriclas… - GoalItalia : Quasi 600 goal in carriera, 11 campionati vinti ??? 'Quando sei a questo livello, o mangi o ti mangiano. E io ho sce… - claudiapaiolaa : oggi compie 40 anni ibra ciao zlatan abbiamo lo stesso livello di egocentrismo - FulcoNavarro84 : @Ibra_official buon compleanno???????? leggenda unico e vero Re ???? di Milano 40 anni che scrivi poesia grazie di esser… -