Galateo | la rinascita delle buone maniere

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il primo manuale di bon ton lo scrisse monsignor Giovanni Della Casa nel 1551. Pur restando attuale più che mai, ai tempi del nunzio apostolico non c'erano internet, smartphone e social che hanno contribuito all'analfabetizzazione globale dei nostri comportamenti. Un giornalista di Panorama ha scritto un saggio che porta al passo con i tempi il vivere con gentilezza ed educazione. Eccolo, in anteprima. E' sempre tempo di, oggidì un po' di più. A imporcelo è la pandemia che ci ha costretto a ridurre, anzi a considerare infette, le relazioni al punto che ormai ci si incontra solo nelle piazze virtuali dove ci si confronta, ma più spesso ci si scontra senza rispetto népersone néregole. E allora ascoltare di nuovo monsignor Giovanni Della Casa non fa un soldo di danno. L'autore del manuale di ...