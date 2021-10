(Di domenica 3 ottobre 2021) L'attrice, moglie di Claudio Amendola, ospite in esclusiva a Verisismo per parlare del suo libro 'Come carne viva', in uscita martedì 5 ottobre, in cui parlacon cui ...

Advertising

zazoomblog : Francesca Neri il dramma della malattia a Verissimo: «Avevo perso la lucidità» - #Francesca #dramma #della #malattia - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni domenica 3 ottobre: Gabriel Garko e Francesca Neri tra gli ospiti - infoitcultura : Rocco, figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri / 'Lui il più fortunato perché..' - infoitcultura : Francesca Neri la verità sulla malattia, come sta oggi: 'Lotto contro il dolore' - infoitcultura : Francesca Neri, la malattia che l’ha segnata: cosa le è successo? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Neri

L'attrice, moglie di Claudio Amendola, ospite in esclusiva a Verisismo per parlare del suo libro 'Come carne viva', in uscita martedì 5 ottobre, in cui parla della malattia con cui convive da 5 ...ha poi parlato della presenza di suo marito Claudio Amendola, dicendo che si tratta di un uomo meraviglioso: 'Non è vero che starmi vicino durante la mia malattia, la cistite ...L'attrice si confessa a "Verissimo": "Pensiero durato solo un secondo, dopo mi sono attaccata ancora di più alla vita" ...Francesca Neri a Verissimo ha parlato della sua malattia e del suo rapporto con Claudio Amendola dicendo che il suo dolore la distruggeva.