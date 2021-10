Escavatore in fiamme | paura nella notte a Grottolella

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Subito dopo le ore 02’00 dellaappena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ain via Roma, per un incendio che ha interessato un. Leche hanno avvolto il mezzo meccanico sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

