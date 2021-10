Dramma nel calcio Italiano: il campione è appena morto (Di domenica 3 ottobre 2021) Una terribile notizia sconvolge il mondo del calcio: a soli 28 anni è morto Daniel Leone, ex portiere tra le altre di Reggina e Catanzaro. Il ragazzo di Piedimonte Matese, nel casertano, si è arreso dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. #FOTO A FINE ARTICOLO La più spietata delle diagnosi gli era calata come una mazzata 7 anni fa: era il 2014 e Leone all'epoca militava nella Reggina in Lega Pro. Tutto era cominciato con un forte mal di testa che non ne voleva sapere di passare: dopo qualche giorno gli esami rivelarono un tumore frontale destro al cervello ed il portiere, in quel momento appena 21enne, venne operato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Dopo l'intervento – ad ottobre 2014 – il giovane si era sottoposto a cicli di chemioterapia a Milano, tornando poi ad allenarsi nel gennaio 2015. La ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 ottobre 2021) Una terribile notizia sconvolge il mondo del: a soli 28 anni èDaniel Leone, ex portiere tra le altre di Reggina e Catanzaro. Il ragazzo di Piedimonte Matese, nel casertano, si è arreso dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. #FOTO A FINE ARTICOLO La più spietata delle diagnosi gli era calata come una mazzata 7 anni fa: era il 2014 e Leone all'epoca militava nella Reggina in Lega Pro. Tutto era cominciato con un forte mal di testa che non ne voleva sapere di passare: dopo qualche giorno gli esami rivelarono un tumore frontale destro al cervello ed il portiere, in quel momento21enne, venne operato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Dopo l'intervento – ad ottobre 2014 – il giovane si era sottoposto a cicli di chemioterapia a Milano, tornando poi ad allenarsi nel gennaio 2015. La ...

Dramma nel pomeriggio di ieri all' isola d'Elba , dove un ragazzo di soli 16 anni è morto annegato mentre faceva un bagno. La vittima, stando a quanto ricostruito, aveva raggiunto a bordo di una barca ...

