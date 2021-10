Taggatura e distribuzione dei mastelli a Ladispoli | ecco tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 ottobre 2021)– Addetti Tekneko ancora aper taggare e distribuireagli utenti. Prosegue senza sosta la campagna promossa dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana in città in collaborazione con il Comune di. A partire da lunedì 11 ottobre le utenze di case singole o in condomini fino a otto unità abitative e le utenze non domestiche dotate diavranno la possibilità di taggare e sostituire igià in loro possesso dalle 12.00 alle 18.00 nei diversi punti allestiti in piazza del Mercato, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, in via dei Narcisi il lunedì e il giovedì, in via Corrado Melone il lunedì, mercoledì e venerdì, in piazza Domitilla il mercoledì e il sabato, nel consorzio di San Nicola il sabato e in piazzale Tirreno ...