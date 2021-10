Gb in ginocchio nel post - Brexit: esercito in campo per sostituire i camionisti (Di sabato 2 ottobre 2021) Dal carburante all'approvvigionamento di beni alimentari: da lunedì i soldati saranno il loro sostegno a imprese e cittadini in difficoltà Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 ottobre 2021) Dal carburante all'approvvigionamento di beni alimentari: da lunedì i soldati saranno il loro sostegno a imprese e cittadini in difficoltà

Advertising

sansli__ : Alla fine ieri ho solo montanto dei mobili in ginocchio, non sono mica andata in guerra. Il mio ginocchio nel fratt… - kizu_mi : @honeybadger_01 Nel mio liceo non potevamo neanche mettere i pantaloncini corti! Neanche i ragazzi con quelli al gi… - LKNW_LOVE : Letteralmente nel frattempo che quello diceva welcome to paradise ogni due secondi mi si è sciolto il ghiaccio che avevo sul ginocchio - ipermagnifico : Il Regno Unito è in ginocchio a causa della Brexit. Mi fa pensare che noi ci lamentiamo tanto pensando che i nostri… - woniepedia : Quando ho visto ciò ho avuto due mood nello stesso momento Ero in ginocchio per i miei uomini I was done with thei… -