Cane precipitato in un pozzo durante una battuta di caccia | salvato dai vigili del fuoco prima che annegasse

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Bagnatora per salvare un cane di razza Springer che era precipitato in un pozzo durante una battuta di caccia. A causa della fitta vegetazione, la squadra di Jesi ha dovuto ripulire la zona con delle motoseghe per poter ... A dare l'allarme è stato il proprietario del cane. Quest'ultimo si era allontanato durante una passeggiata e scavalcando un muretto basso era caduto in un dirupo precipitando e fermandosi a circa 5 ...