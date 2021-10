WhatsApp, come chattare senza connessione internet: trucco assurdo! (Di venerdì 1 ottobre 2021) Spunta su WhatsApp un trucco per chattare senza la connessione internet. Andiamo a vedere come sarà possibile continuare a messaggiare. Lo smartphone oramai è quasi un prolungamento del nostro braccio, con WhatsApp che è una delle applicazioni che utilizziamo ogni istante della nostra vita. Spesso però può capitare di trovarci in giro senza internet e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Spunta suunperla. Andiamo a vederesarà possibile continuare a messaggiare. Lo smartphone oramai è quasi un prolungamento del nostro braccio, conche è una delle applicazioni che utilizziamo ogni istante della nostra vita. Spesso però può capitare di trovarci in giroe L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Penombra_90 : RT @GattileG: Questa è Asya gatta albanese di quasi un anno, vaccinata, sterilizzata, sana, buona, molto intelligente, abituata in casa. Ce… - sinfantino : Il Forum dell'Esame IVASS 2021: qui uno spazio per i vostri commenti - CalvaresiRomina : RT @GattileG: Questa è Asya gatta albanese di quasi un anno, vaccinata, sterilizzata, sana, buona, molto intelligente, abituata in casa. Ce… - Isabell21700971 : RT @GattileG: Questa è Asya gatta albanese di quasi un anno, vaccinata, sterilizzata, sana, buona, molto intelligente, abituata in casa. Ce… - Silvia56997551 : RT @GattileG: Questa è Asya gatta albanese di quasi un anno, vaccinata, sterilizzata, sana, buona, molto intelligente, abituata in casa. Ce… -