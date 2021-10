Valverde comanda in Sicilia | Evenepoel polemico sul mondiale | Potevo vincere

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Al rientro dopo l'incidente alla Vuelta in cui si era rotto la clavicola, Alejandroritrova in fretta la via del successo: al giro di, il campione spagnolo, 41 anni, conquista terza ...

Al rientro dopo l'incidente alla Vuelta in cui si era rotto la clavicola, Alejandroritrova in fretta la via del successo: al giro di Sicilia, il campione spagnolo, 41 anni, conquista terza tappa e maglia di leader. Col brivido: dopo aver battuto sulla salita finale Covi, ...anche la classifica generale con 7" di vantaggio su Covi alla vigilia dell'ultima tappa, la Sant'Agata di Militello - Mascali di 180 km. "E' una sorpresa questa vittoria - ha detto ...Al rientro dopo l’incidente alla Vuelta in cui si era rotto la clavicola, Alejandro Valverde ritrova in fretta la via del successo: al giro di Sicilia, il campione spagnolo, 41 anni, conquista terza t ...C’è un campione del mondo a frapporsi tra Alessandro Covi e la prima vittoria tra i professionisti. Il giovane corridore di Taino ha sfiorato di nuovo il successo nella terza tappa del Giro di Sicilia ...