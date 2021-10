Ucciso in casa davanti a moglie e figlio, arrestati i tre banditi: albanesi, irregolari e uno... "espulso". La Lamorgese dov'è? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre arresti per la morte di Roberto Mottura, il 50enne che nella notte tra l'8 e il 9 giugno di quest'anno aveva sorpreso i ladri nella sua casa di Piossasco. Colpito all'arteria femorale, l'architetto aveva perso la vita davanti agli occhi della moglie e del figlio. I fermati, si apprende, sarebbero tre uomini albanesi. E ancora, si apprende, le prove raccolte dagli inquirenti confermerebbero che si sia trattato di una rapina finita male: dopo il fermo, ora, si attende la convalida del gip, attensa nelle prossime ore. I tre albanesi, filtra da ambienti investigativi, sarebbero tutti irregolari e uno colpito da decreto di espulsione. Un caso, l'ennesimo, che imbarazza Luciana Lamorgese, titolare del Viminale: crimini violenti, omicidi, firmati da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre arresti per la morte di Roberto Mottura, il 50enne che nella notte tra l'8 e il 9 giugno di quest'anno aveva sorpreso i ladri nella suadi Piossasco. Colpito all'arteria femorale, l'architetto aveva perso la vitaagli occhi dellae del. I fermati, si apprende, sarebbero tre uomini. E ancora, si apprende, le prove raccolte dagli inquirenti confermerebbero che si sia trattato di una rapina finita male: dopo il fermo, ora, si attende la convalida del gip, attensa nelle prossime ore. I tre, filtra da ambienti investigativi, sarebbero tuttie uno colpito da decreto di espulsione. Un caso, l'ennesimo, che imbarazza Luciana, titolare del Viminale: crimini violenti, omicidi, firmati da ...

