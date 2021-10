Ubriaca morì travolta da un' auto | marito a processo

(Di venerdì 1 ottobre 2021) E' accusato di aver abbandonato la moglieper strada, in una condizione nella quale non era in grado di gestirsi da sola. Poco dopo la donna, Victoria Jacova, moldava di 46 anni, venne ...

Agenzia ANSA

E' accusato di aver abbandonato la moglieper strada, in una condizione nella quale non era in grado di gestirsi da sola. Poco dopo la donna, Victoria Jacova, moldava di 46 anni, venne travolta e uccisa da un'auto lungo la strada tra ...