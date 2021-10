Tennis | ATP San Diego 2021 | Sonego ai quarti ed ora sfida Ruud Eliminato Hurkacz | ritiro di Auger-Aliassime

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si sono delineati idi finale dell’ATP di San. Tra i migliori otto sul cemento californiano c’è anche Lorenzo, che ha superato in due set l’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Una bella e convincente vittoria quella delta piemontese, che ora se la vedrà con il norvegese Casper, che ha superato in due set Andy Murray per 7-5 6-4. Una partita quella trache interessa molto a Jannik Sinner, attualmente impegnato a Sofia. L’altoatesino farà doppiamente il tifo per il suo connazionale, visto che il norvegese è un diretto rivale nella corsa alle ATP Finals. Proprio in chiave Race to Torino è importante segnalare ildel canadese Felix ...