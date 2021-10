Tantra yoga | quella sottile linea rossa tra corpo | mente e sesso

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 1 ottobre 2021) A molti sarà già capitato di sentire il terminee, in particolare,, associando entrambi prevalentea due pratiche,sessuale (per molti) espirituale (solo per alcuni). E il motivo è presto detto. Qualche anno fa, infatti, il cantante Sting dichiarò che grazie alla pratica delle sue prestazioni sessuali erano fortemigliorate, riuscendo ad avere rapporti con la moglie della durata anche di sette ore. Un concetto che, seppur non si discosti totaldal vero, è stato travisato e banalizzato, tanto che il termineper molti corrisponde solo e unicaalla sfera sessuale, alla possibilità di migliorarla e a una visione più ...