(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il sindacalista dei lavoratori immigrati: "Anche io a Riace per essere fisicamente accanto a Mimmo. Quel tribunale non può rappresentare lo Stato"

Advertising

Sanson538 : Soumahoro: 'Lucano dalla parte del giusto e della Costituzione' - EmilioBerettaF1 : Soumahoro: 'Lucano dalla parte del giusto e della Costituzione' - Ad10000follower : Soumahoro: 'Lucano dalla parte del giusto e della Costituzione' - gallina_di : Soumahoro: 'Lucano dalla parte del giusto e della Costituzione'?????????????????? ?@aboubakar_soum? ????????????????????????????????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Soumahoro Lucano

La Repubblica

Roma . "Fratello e compagno". Questo è Mimmoper Aboubakar, il sindacalista degli immigrati. "Sto andando in Calabria, ci vuole presenza fisica. Con Mimmoabbiamo condiviso tante battaglie ma soprattutto la parte da cui ......anche l'attivista e sindacalista Aboubakar. Il fondatore di Lega Braccianti , ong per i diritti dei lavoratori sfruttati nei campi, ha condiviso in un video il sostegno per Mimmo, ...Il raduno al Villaggio globale vedrà la presenza di Luigi de Magistris, Aboubakar Soumahoro e del fratello di Soumaila Sacko, il giovane dal Mali ucciso nel 2018 ...Il sindacalista dei lavoratori immigrati: "Anche io a Riace per essere fisicamente accanto a Mimmo. Quel tribunale non può rappresentare lo ...