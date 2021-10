“Sono io”. Star in the Star, svelato il volto di Zucchero. La giuria ha avuto conferma dei suoi sospetti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una grande puntata quella di ieri di Star in the Star. Dobbiamo dirlo, oramai il programma è entrato nel vivo e forse proprio grazie alle polemiche sugli ascolti, le cose adesso stanno andando un po’ meglio. Come sapete la semifinale ci sarà il 7 ottobre 2021 (l’ultimo atto del talento show di Canale Cinque andrà in scena sette giorni dopo). Ma quello che è successo ieri ha fatto impazzire un po’ tutti. Ma entriamo nel vivo di Star in the Star: nel girone composto da Zucchero, Michael Jackson, Loredana Bertè e Claudio Baglioni si Sono ritrovati al temuto showdown le maschere di Fornaciari e di Jackson, con quest’ultimo che ha avuto la meglio. Dunque è stato scoperto il volto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una grande puntata quella di ieri diin the. Dobbiamo dirlo, oramai il programma è entrato nel vivo e forse proprio grazie alle polemiche sugli ascolti, le cose adesso stanno andando un po’ meglio. Come sapete la semifinale ci sarà il 7 ottobre 2021 (l’ultimo atto del talento show di Canale Cinque andrà in scena sette giorni dopo). Ma quello che è successo ieri ha fatto impazzire un po’ tutti. Ma entriamo nel vivo diin the: nel girone composto da, Michael Jackson, Loredana Bertè e Claudio Baglioni siritrovati al temuto showdown le maschere di Fornaciari e di Jackson, con quest’ultimo che hala meglio. Dunque è stato scoperto ildi ...

