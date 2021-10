Per raccontare la contemporaneità serve mettere in scena la trap (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nic è un trapper romano in ascesa. Insieme all’amico Borneo forma la XXG, un duo che riceve sempre più successo. Si fa chiamare Lovely Boy, ha un seguito sui social, una fidanzata e una famiglia comprensiva. Nic (interpretato da Andrea Carpenzano) però ha anche un problema con la droga, sempre più grave. In poco tempo perde il controllo e la pulsione autodistruttiva lo porta in una comunità di recupero delle Dolomiti. Qui dovrà fare i conti con se stesso e con molte altre cose. “Lovely Boy”, dal 4 ottobre su Sky, è il secondo film di Francesco Lettieri dopo “Ultras” (2020) e una lunga carriera come regista di videoclip, da lui sempre considerati «una palestra» per fare i film. Del resto anche qui tutto ruota intorno alla musica, la trap. «L’idea iniziale nasce dall’osservazione di ciò che stava accadendo in quegli anni, cioè intorno al 2017. È ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nic è unper romano in ascesa. Insieme all’amico Borneo forma la XXG, un duo che riceve sempre più successo. Si fa chiamare Lovely Boy, ha un seguito sui social, una fidanzata e una famiglia comprensiva. Nic (interpretato da Andrea Carpenzano) però ha anche un problema con la droga, sempre più grave. In poco tempo perde il controllo e la pulsione autodistruttiva lo porta in una comunità di recupero delle Dolomiti. Qui dovrà fare i conti con se stesso e con molte altre cose. “Lovely Boy”, dal 4 ottobre su Sky, è il secondo film di Francesco Lettieri dopo “Ultras” (2020) e una lunga carriera come regista di videoclip, da lui sempre considerati «una palestra» per fare i film. Del resto anche qui tutto ruota intorno alla musica, la. «L’idea iniziale nasce dall’osservazione di ciò che stava accadendo in quegli anni, cioè intorno al 2017. È ...

Advertising

Ettore_Rosato : Con @BentivogliMarco , a raccontare il nostro punto di vista su lavoro, vaccini e riforme alla festa annuale dei br… - PBPcalcio : Domani sarò a #SanSiro. Rivedrò il #Milan in #Champions e la mia mente volerà a quell’ultima notte ad #Atene dove d… - ranaya_0 : @Munirxxx1 @IreneCreuzaDeMa @hmybae Sisi ho seguito. Guarda, se mi hai stalkerata per bene sapresti anche che l’uni… - atifayazsuleman : RT @inblu2000it: .@SimonaMolinari ospite a #MagazineInBlu2000 per raccontare il suo ritorno discografico con #DavantiAlMare Oggi 30 settem… - DellaFornace : @borghi_claudio Ma se hai votato favorevolmente per il Green pass e il tuo capetto Salvini era assente... A chi caz… -

Ultime Notizie dalla rete : Per raccontare Chiusura col botto dei giudici È stata la cantante a raccontare l'incidente. Jamie Spears non è più il tutore legale della figlia ... Lo avevano dato per disperso e per cercarlo si erano mobilitati in tanti nella foresta del ...

Napoli, arriva il primo ko: l'ammissione di Koulibaly - Top News In casa Napoli si registra grande rammarico per una gara che sembrava alla portata degli azzurri, e a raccontare le sensazioni della squadra ci pensa uno dei leader Kalidou Koulibaly .

WeWorld: un Circus show per raccontare il nesso fra cambiamenti climatici e migrazioni dei giovani Il Sole 24 ORE Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa La cantante mostra i segni sul prezioso .... Ma questa volta ad Elettra Lamborghini è successo l'inaspettato! Un cane le ha morso il didietro e lei sui social racconta l'incidente mostrando i segni ro ...

Elettra Lamborghini, sedere morso da un cane/ 'Mi ha fatto un male Incidente per Elettra Lamborghini: un cane morde il sedere della cantante. Lei racconta tutto sui social e svela cos'è .... Per la prima volta, però, Elettra si è imbattuta in un cane particolarmente ...

È stata la cantante al'incidente. Jamie Spears non è più il tutore legale della figlia ... Lo avevano datodisperso ecercarlo si erano mobilitati in tanti nella foresta del ...In casa Napoli si registra grande rammaricouna gara che sembrava alla portata degli azzurri, e ale sensazioni della squadra ci pensa uno dei leader Kalidou Koulibaly .La cantante mostra i segni sul prezioso .... Ma questa volta ad Elettra Lamborghini è successo l'inaspettato! Un cane le ha morso il didietro e lei sui social racconta l'incidente mostrando i segni ro ...Incidente per Elettra Lamborghini: un cane morde il sedere della cantante. Lei racconta tutto sui social e svela cos'è .... Per la prima volta, però, Elettra si è imbattuta in un cane particolarmente ...