Matteo Salvini | sgarbo a Giorgia Meloni | alta tensione a destra prima delle Comunali

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La fotografia è la stessa: stesso palco, stessa posa (col pollice alzato in segno di vittoria), stessi sorrisi, stessi convenuti. Salvo uno: in una foto per lanciare il candidato sindaco del...

lucasofri : Arrampicandosi su alcuni specchi (ma è un professionista), stamattina a @radioanchio Matteo Salvini ha attaccato il… - fattoquotidiano : Si sente accerchiato Matteo Salvini. Dentro e fuori il partito - Agenzia_Ansa : Sul caso Morisi 'mi sembra che ci sia un'operazione di guardonismo imbarazzante'. Lo ha detto il leader della Lega… - paoloferrarelli : RT @DavidPuente: La storia dei tweet automatici pro @matteosalvinimi la raccontavo in questo articolo del gennaio 2018. Da quel giorno non… - carlocosta : RT @claudiocerasa: La Bestia. Il doppio standard di Matteo Salvini in settanta secondi. -

Nelle parole dal sen fuggite che oggi l'Espresso attribuisce ac'è tutta la - comprensibile - arrabbiatura del Capitano. Per una situazione interna che gli sta sfuggendo di mano e per ...Cosa poteva esserci di meglio perche un caso emblematico come quello di Mimmo Lucano, per uscire dall'angolo dello scandalo Morisi? Nulla. E infatti a tre giorni dal voto, la Lega e il centrodestra si scagliano ...La fotografia è la stessa: stesso palco, stessa posa (col pollice alzato in segno di vittoria), stessi sorrisi, stessi convenuti. Salvo uno: in una foto per lanciare il candidato sindaco ...Imprevisti che succedono quando si moltiplicano i comizi e le ospitate, ma il tempo stringe. Oggi Salvini è in giro come una pallina da flipper tra Ostia, Latina, i Castelli. Domani, dopo la stretta d ...