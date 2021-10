Massimiliano Mollicone | beccato con la nuova fiamma

(Di venerdì 1 ottobre 2021)e Vanessa Spoto hanno rotto solo poco tempo fa e il loro addio ha sollevato diverse polemiche, soprattutto perché il ragazzo era stato accusato di essere tornato dalla sua altra corteggiatrice, Eugenia Rigotti. Le cose, però, stanno in maniera un po’ diversa e, infatti, l’uomo di recente è uscito allo scoperto con la suafidanzata.è stato uno dei tronisti della scorsa edizione di Uomini e Donne e, sin da subito, ha ammesso di essere molto indeciso tra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Alla fine, però, il ragazzo aveva scelto la corteggiatrice toscana e i due, nel periodo successivo al programma, erano apparsi affiatati e uniti. Eppure qualche tempo fa anche per loro è arrivato il momento di dirsi addio e così, non senza polemiche e frecciatine ...

, archiviata la storia d'amore con Vanessa Spoto, è stato pizzicato i compagnia di un'altra donna La notizia della rottura trae Vanessa Spoto ha sorpreso ...Scoppia di nuovo il caos intorno a, conosciuto per essere un ex tronista di Uomini e Donne . Il giovanissimo modello ha conquistato i telespettatori durante il suo trono, che si è concluso quando ha scelto ...UeD: nuova storia d'amore per l'ex tronista Massimiliano Mollicone. Il ragazzo non si nasconde più e ammette la nuova fiamma ...È scoppiato il caos a Uomini e Donne. Le versioni dei fatti enunciate del tronista e corteggiatrice non combaciano.