Kate Middleton si trasforma in star. Meghan Markle sparisce ed è colpa sua (Di venerdì 1 ottobre 2021) Kate Middleton ha letteralmente lasciato senza fiato alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond. La Duchessa di Cambridge si è trasformata in una star. Ed è tutta colpa di Meghan Markle se è avvenuta questa metamorfosi. Nei primi anni di matrimonio con William, Kate Middleton si è fatta conoscere al mondo come una moglie devota, con un profondo senso del dovere e un grande rispetto per la Monarchia. Ha quasi sempre seguito alla lettera protocollo e tradizioni, anche nei look. Così, ha privilegiato uno stile formale, bon ton, col rischio a volte di sembrare “vintage”. La sua immagine, per quanto ammirata da tutti, però non si è mai realizzata appieno, come in questi ultimi tre anni. Non a caso, in passato è ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha letteralmente lasciato senza fiato alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond. La Duchessa di Cambridge si èta in una. Ed è tuttadise è avvenuta questa metamorfosi. Nei primi anni di matrimonio con William,si è fatta conoscere al mondo come una moglie devota, con un profondo senso del dovere e un grande rispetto per la Monarchia. Ha quasi sempre seguito alla lettera protocollo e tradizioni, anche nei look. Così, ha privilegiato uno stile formale, bon ton, col rischio a volte di sembrare “vintage”. La sua immagine, per quanto ammirata da tutti, però non si è mai realizzata appieno, come in questi ultimi tre anni. Non a caso, in passato è ...

Advertising

FilippoCarmigna : L'abito oro di Kate Middleton alla première di 007 è una citazione altissima con licenza di uccidere - FilippoCarmigna : Kate Middleton sarà anche una principessa, ma la sua ultima uscita dimostra che è una di noiiii - cosimolarovere : Kate Middleton, il tenero abbraccio al principe Carlo sul red carpet di James Bond - Peopleinglassh1 : RT @vogue_italia: Il tailleur viola sarà un must-have questo autunno. Ecco come lo indossa Kate (in versione super chic ??) - infoitcultura : Kate Middleton, la prova di coraggio senza eguali: così ha spiazzato tutti in Irlanda del nord -