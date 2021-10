I primi look di «Emily in Paris» fanno sognare una vacanza in Costa Azzurra (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel finale della prima stagione di Emily in Paris, abbiamo lasciato Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, a Parigi, indecisa se restare al fianco dello chef Gabriel o se partire per un weekend a Saint Tropez in compagnia del business man Mathieu, nipote del noto stilista Pierre Cadault. Dal primo trailer della seconda stagione della serie tv, che sarà disponibile sulla piattafirma Netflix da 22 dicembre, sembrerebbe però che l’americana a Parigi abbia preferito andare in vacanza a Saint-Jean-Cap-Ferrat, nei pressi di Nizza, con le amiche Mindy e Camille. E secondo uno spoiler letto proprio sul profilo Instagram del colosso dello streaming, sembrerebbe anche che a far invaghire Emily sarà, una volta di ritorno a Parigi, Alfie, interpretato l’attore Lucien Laviscount, che conoscerà a lezione di francese, «un altro non parigino, un ragazzo che la fa infuriare e, al contempo, la intrigherà». Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel finale della prima stagione di Emily in Paris, abbiamo lasciato Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, a Parigi, indecisa se restare al fianco dello chef Gabriel o se partire per un weekend a Saint Tropez in compagnia del business man Mathieu, nipote del noto stilista Pierre Cadault. Dal primo trailer della seconda stagione della serie tv, che sarà disponibile sulla piattafirma Netflix da 22 dicembre, sembrerebbe però che l’americana a Parigi abbia preferito andare in vacanza a Saint-Jean-Cap-Ferrat, nei pressi di Nizza, con le amiche Mindy e Camille. E secondo uno spoiler letto proprio sul profilo Instagram del colosso dello streaming, sembrerebbe anche che a far invaghire Emily sarà, una volta di ritorno a Parigi, Alfie, interpretato l’attore Lucien Laviscount, che conoscerà a lezione di francese, «un altro non parigino, un ragazzo che la fa infuriare e, al contempo, la intrigherà».

