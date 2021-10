Gossip | le notizie del 30 settembre 2021

Leggi su cityroma

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutte le principalididi oggi giovedì 30Denis Dosio sbarca su Only Fans: ilDenis Dosio, influencer ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, ha deciso di aprire un profilo Only Fans, per offrire alle proprie ‘viziatine’ contenuti inediti ad alto tasso erotico: Avevo paura delle critiche, avevo paura di cosa pensasse la gente di me. Su quella piattaforma è consentito l’ingresso soltanto ai veri fan, ed è questo il motivo. Poi me ne sono fregato. Sono cresciuto facendomi le ossa e fregandomene di tutto quello che pensa la gente. Quindi l’ho aperto. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto con loro. Sono un ventenne, voglio essere trasgressivo. Voglio essere Denis Dosio, ma soprattutto voglio creare un unione con voi. Francesco Oppini ...