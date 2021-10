Gli utenti di Instagram ora possono fare chat di gruppo su Messenger (Di venerdì 1 ottobre 2021) Instagram ha annunciato diverse novità, tra queste la possibilità per gli utenti dell’app di unirsi alle chat di gruppo anche con gli utenti di Messenger. LEGGI ANCHE > I Reels di Instagram arrivano nel News di Facebook Instagram annuncia novità utili agli utenti Come ha ricordato Engadget, già lo scorso anno Facebook aveva introdotto il cross-messaging tra Messenger e Instagram, ma adesso lo ha reso più utile con l’aggiunta di chat di gruppo denominate cross-app. Con la nuova funzione, gli utenti di Instagram saranno in grado di avviare delle chat di gruppo e un collegamento sia con i contatti di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha annunciato diverse novità, tra queste la possibilità per glidell’app di unirsi alledianche con glidi. LEGGI ANCHE > I Reels diarrivano nel News di Facebookannuncia novità utili agliCome ha ricordato Engadget, già lo scorso anno Facebook aveva introdotto il cross-messaging tra, ma adesso lo ha reso più utile con l’aggiunta dididenominate cross-app. Con la nuova funzione, glidisaranno in grado di avviare delledie un collegamento sia con i contatti di ...

Advertising

gualtierieurope : Oggi abbiamo incontrato i lavoratori e gli utenti di #Atac. Ho illustrato loro i nostri piani per il rilancio dell'… - DAZN_IT : Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l'apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla. - FonteUfficiale : Di cosa discutono gli utenti? ?? 105,7 mila tra commenti, like e condivisioni per questa notizia ?? - AliaServizi : Da oggi l'#Ecocentro nel @Montespertoli_ è chiuso al pubblico. Dal 9 ottobre saranno attivi sul territorio l'… - michele_pinassi : RT @sonoclaudio: Dicono, #Apple e #Google: 'La #privacy è un #diritto umano fondamentale'. Esaminate 24mila #App #iOS e #Android. Conclusio… -