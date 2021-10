Calenda a TPI: “Raggi e Gualtieri conservatori. Sarò sindaco di Roma e avrò bisogno di persone di destra” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Scegliere Raggi o Gualtieri vuol dire scegliere la conservazione. Michetti è uno dei più grandi misteri dell’umanità. A Roma vinco io contro tutti”. Lo dice Carlo Calenda, candidato sindaco a Roma, in una intervista pubblicata sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola da venerdì 1 ottobre. Calenda sostiene che Pd e M5S si siano già accordati per il ballottaggio e sottolinea che la Capitale avrebbe bisogno “anche di una destra perbene e capace”. Ma “Bertolaso non farà il mio vicesindaco”, dice. Nell’intervista il leader di Azione parla anche della sua vita privata, dall’adolescenza difficile alla militanza nei Giovani Comunisti, fino alle prime esperienze lavorative in Ferrari e al ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sceglierevuol dire scegliere la conservazione. Michetti è uno dei più grandi misteri dell’umanità. Avinco io contro tutti”. Lo dice Carlo, candidato, in una intervista pubblicata sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola da venerdì 1 ottobre.sostiene che Pd e M5S si siano già accordati per il ballottaggio e sottolinea che la Capitale avrebbe“anche di unaperbene e capace”. Ma “Bertolaso non farà il mio vice”, dice. Nell’intervista il leader di Azione parla anche della sua vita privata, dall’adolescenza difficile alla militanza nei Giovani Comunisti, fino alle prime esperienze lavorative in Ferrari e al ...

