Caccia a Matteo Messina Denaro | blitz nella Valle del Belice | pressione sui fiancheggiatori

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Da questa mattina centinaia di agenti di polizia, coadiuvati da elicotteri e unità cinofile, stanno battendo l’area delladelalla ricerca di, il cinquantanovenne boss castelvetranese di Cosa Nostra latitante dal 1993. Alle ricerche, che puntano a faresui cosiddettidi, partecipano uomini della polizia di Trapani assieme a quelli dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Gli investigatori, che utilizzano anche apparecchiature speciali per laal latitante, l’ultimo boss ancora in circolazione di una stagione mafiosa i cui protagonisti sono praticamente quasi tutti morti, arrestati e, in qualche caso, ...